Nato e militari battono cassa, ma la Difesa resta sotto il 2 per cento

Anche se il governo si era impegnato a rispettare gli “impegni assunti nell'Alleanza Atlantica", scarse risorse e obsolescenza mettono a rischio la sicurezza del paese. Per mantenere la capacità difensiva servono interventi urgenti per le forze armate italiane

565 giorni sono trascorsi da quando il governo di Giorgia Meloni ha ottenuto la prima fiducia dal Parlamento. Da allora ha dedicato i propri sforzi a vari fronti, dalla limitazione dei rave, al contrasto all’immigrazione, al taglio del cuneo fiscale, alla regolamentazione della carne coltivata, alla riforma costituzionale. All’appello dei provvedimenti dell’esecutivo manca però un grande assente: l’aumento della spesa per la difesa. Una promessa scritta nero su bianco nel programma del centro-destra del 2022: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si erano impegnati a rispettare gli “impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche in merito all'adeguamento degli stanziamenti per la difesa”.