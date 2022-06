Paura per i conti pubblici, ma non sarà la tempesta del 2011

L’economia è in crescita e l’inflazione che sta erodendo consumi e risparmi questa volta potrebbe rivelarsi un’alleata

Lo spread è tornato a ruggire, e così ha ricominciato a montare la paura per i conti pubblici. Chi ha buona memoria si ricorderà quanto era salita la pressione nei confronti dell’Italia e del suo bilancio nel 2011 e 2012 per via del rialzo degli interessi da pagare sul nostro enorme debito pubblico. Eppure questa volta le cose potrebbero andare diversamente e l’inflazione che sta erodendo consumi e risparmi potrebbe rivelarsi un’alleata.