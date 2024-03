Motivi saggi e non luddisti per impedire ai propri figli di avere uno smartphone prima del liceo

E se fosse arrivato davvero il momento di parlarne? Jonathan Haidt è un famoso psicologo americano, autore di libri di successo sulla famosa Generazione Z. L’ultimo saggio appena pubblicato si chiama “The Anxious Generation” e le tesi del libro stanno smuovendo l’opinione pubblica in America e in Inghilterra. Il senso del libro è forte: gli smartphone stanno gravemente danneggiando i nostri figli e dobbiamo fare urgentemente qualcosa al riguardo. Negli ultimi giorni, il saggio di Haidt ha colpito l’attenzione di alcuni osservatori internazionali, dal Times di Londra al Telegraph passando per Axios, sia per le tesi esposte sia per la storia stessa del saggio. Haidt, come racconta il Times, aveva inizialmente intenzione di dettagliare gli effetti negativi che i social media stavano causando alla democrazia, tema un po’ superato. Ma alla fine della prima bozza del primo capitolo Haidt si rende conto che il vero tema da affrontare è un altro: la salute mentale degli adolescenti. La novità del saggio di Haidt è che a differenza di molti libri scritti sul tema la chiave che si sceglie non è quella della denuncia retorica di un guaio irrisolvibile ma è l’analisi seria di un fenomeno da monitorare che può essere governato andando alla radice del problema e provando a offrire perfino alcune soluzioni. Haidt ha cercato di capire se la diffusione capillare degli smartphone sotto una certa età, e l’uso compulsivo dei social, possano essere degli elementi chiave per spiegare un fenomeno in evoluzione, che riguarda i ricoveri crescenti tra i giovani per problemi di salute mentale. Haidt nota che negli ultimi anni c’è stata un’impennata, tra gli adolescenti, delle malattie psicogene, dalla sindrome di Tourette alla disforia di genere.

