I social grondano davvero del "sangue" dei ragazzi? Le colpe che gli adulti nascondono

Chissà se i senatori americani che tre settimane fa hanno accusato i capi delle aziende che gestiscono i social media di “avere le mani sporche di sangue” sono fieri oppositori anche della potente lobby che, al Congresso, impedisce la limitazione delle armi da fuoco, oppure no. Non che la cosa importi, c’è sempre un margine di ipocrisia in politica, soprattutto nelle così dette battaglie valoriali. Le armi da fuoco, negli States, grondano senza dubbio più sangue ma i social media non sono innocenti, soprattutto quando il loro mercato, i loro “user” sono i minori. Per gli attivisti di Design it for us – che portano avanti le accuse ad aziende come Meta, X, Snap, ByteDance (TikTok) – i minori vengono esposti senza filtri al rischio di reati sessuali, dipendenze, autolesionismo, bullismo. Per non parlare dei facili acquisti di medicinali pericolosi o droghe. Il punto su cui però occorre riflettere, e per fortuna esistono ambiti in cui lo si fa, è se tutta questa esposizione al rischio, o peggio creazione del danno, venga operata scientemente: cioè, escludendo la volontà di fare del male, scegliendo di nascondere o minimizzare i rischi. È il vero punto da decidere.

