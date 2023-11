La stanza dei bottoni: il successo di TikTok (e gli altri social), spiegato a mia nonna

Le ragioni del successo di TikTok sono molteplici e in buona parte note: dalla brevità alla varietà dei contenuti. Ma è dal punto di vista del branding che la piattaforma offre un'opportunità unica. Nella dinamica in evoluzione di TikTok, gli influencer continuano a svolgere un ruolo cruciale nella definizione delle narrazioni dei brand. I contenuti creati dagli influencer costituiscono quasi il settanta per cento del media value per i top brand. Ad esempio, Dior ha ottenuto il suo più grande successo su TikTok con i contenuti di “bygramps” al secolo Aloiz Abram, un settantasettenne di Francoforte che, grazie al nipote fotografo Jannik Diefenbach (l’account è una trascrizione fonetica delle sue iniziali, Jaadiee), realizza video di unboxing e indossa abbigliamento streetwear al ritmo di brani di artisti come Drake e Gunna. Louis Vuitton ha ottenuto invece un grande ritorno sfruttando su TikTok grandi eventi come il debutto della collezione uomo di Pharrell Williams: fino a questo momento, nel 2023 il suo principale generatore di conversazioni quest'anno è stato un video dietro le quinte della sfilata di giugno interpretato da J-Hope, star del K-pop.

