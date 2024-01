Processo ai social

All’alba di Internet molti erano pronti a scommettere che il web avrebbe segnato il definitivo trionfo della libertà di espressione, l’inveramento di ideali illuministici finalmente alla portata di tutti, la possibilità di accedere a un sapere potenzialmente infinito e insieme l’occasione per comunicare le proprie idee a una platea virtualmente sconfinata. Oggi, a distanza di più di trent’anni, pochi sarebbero disposti a replicare quell’entusiastico presagio. Certo, il web ha dato voce e visibilità a chi non ne aveva: i social media hanno dato corpo alla profezia formulata da Andy Warhol alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso secondo cui chiunque in futuro avrebbe avuto diritto a quindici minuti di celebrità: essere ammirati per pochi minuti come vere star, persino diventare virali, condivisi da milioni di utenti in tutto il mondo. Quello che Warhol non aveva previsto però è che i quindici minuti di celebrità potessero tramutarsi altrettanto rapidamente in quindici minuti di gogna pubblica. L’arena del dibattito si è trasformata in un gigantesco sistema di vasi comunicanti in cui tutti discutono potenzialmente di qualsiasi cosa, tutti replicano, o possono replicare, a tutti. Linguaggi e codici espressivi radicalmente diversi, mentalità e stili profondamente alternativi, prima destinati a non incrociarsi mai, si sovrappongono oggi l’uno all’altro provocando drammatici scontri dialettici, tanti piccoli scontri di civiltà che trasformano i social media in un violentissimo e affollatissimo ring: chiunque abbia provato ad avventurarsi al di fuori della propria bolla mediatica, al di là di quel recinto protetto abitato dai propri simili, ha sperimentato l’onda di un fiume in piena difficile da arginare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE