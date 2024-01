L'umanità dei nuovi diritti fotografata dal nuovo rapporto Censis

Fra i meriti indiscussi del Censis c’è anche quello di non fare sconti a nessuno. Verrebbe da dire nel bene come nel male, se solo fossimo in grado di definire il bene e il male in un mondo sempre più disabituato a farsi queste domande. Ebbene, il Censis nel suo 57esimo Rapporto affronta il tema della “rivendicazione di nuovi diritti”, cristallizzando un dato che è al tempo stesso un indicatore del grado di laicità del paese così come una fotografia della nostra moderna antropologia. Bene o male? Si vedrà. Ovviamente si tratta di una nostra valutazione che certamente i ricercatori del Censis non possono condividere, preoccupati come sono, di offrire solo una radiografia del paese reale. Anche se nel mondo presuntivamente asettico dei ricercatori sociali e dei sondaggisti, non manca mai un certo scivolamento di qua o di là.

