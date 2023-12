Tutti i fattori positivi di un mondo che può resistere pure a Trump

Per convincersi che il nuovo anno non sarà una catastrofe guardate i numeri del 2023. I guai ci sono stati ma i successi anche. Crescita, difesa della libertà, meno disuguaglianze, lotta alla povertà. E trionfi per la medicina. Buon 2024

Alla fine di un anno che si chiude con due grandi guerre aperte, una in Ucraina e una in medio oriente, con una terza guerra in essere, nel Mar Rosso, con una quarta guerra all’orizzonte, a Taiwan, con la prospettiva concreta che vi possa essere un ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, a novembre, sfogliare la margherita dell’ottimismo, mentre si passa in rassegna l’anno che è appena trascorso, può sembrare difficile, forse impossibile, persino azzardato. Eppure, nonostante tutto questo, anche l’anno che volge al termine ha offerto infinite ragioni per essere ottimisti, rispetto al futuro, e c’è chi si è messo con cura a elencare alcuni motivi per osservare il Duemilaventitré mettendo da parte, per un istante, la lente della percezione per affidarsi alla lente della realtà.