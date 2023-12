Vietato l'ingresso ai vanilla su Feeld, l'app di incontri del "famolo strano"

Di fronte alla domanda “cosa ti eccita?” le risposte possono essere molte. Sul podio, però, al primo posto c’è l’intelligenza: la più quotata, siamo tutti un po’ sapiosessuali; al secondo si colloca il senso dell’umorismo, anche qui andiamo forte, “deve farmi ridere” ma anche riflettere; al terzo la creatività, qualità rara quella di non avere soldi per pagare il tuo loft da artistoide a fine mese. Ma di solito questa è solo una parte della faccenda. La parte pubblica. E noiosa. Non so se qualcuno sia mai venuto pensando “ueu vince sempre a Trivial”. Di sicuro è difficile che qualcuno risponda davanti a tutti: “mi eccita immaginare delle ragazze chiuse in una gabbia che vengono ricattate sessualmente per ottenere la libertà”. Invece su Feeld, l’app di dating britannica che vince la coccarda per contribuire a diffondere non la pace e la giustizia nel mondo, ma i kink nel mainstream, si può. Anzi, si deve.

