Porno e violenza, le relazioni pericolose

Ci sono tre luoghi infernali in cui può portare una discussione su porno e violenza: l’editoriale “signora mia”; la battuta brillante di chi, sfottendo l’editoriale, si illude di liquidare la questione; e un cavilloso commento da cultural studies che aliena dall’esperienza concreta e dà per scontato “il porno” come un settore della pubblica amministrazione, cioè accetta il fenomeno senza discuterlo alla radice. Merita quindi di essere segnalato uno dei rari interventi, tra i tanti suscitati dagli stupri di Caivano e di Palermo, in grado di sfuggire a queste vie lastricate d’intenzioni perbeniste: quello di Federica D’Alessio, giornalista di MicroMega, la cui polemica femminista non ha nulla di genericamente virtuistico. In un post su Facebook, D’Alessio ha criticato gli apologeti del porno perché ignorano “la violenza strutturale alla base stessa dell’industria dei contenuti pornografici, parente stretta del revenge porn, della pedofilia e dello stupro, e l’esistenza dilagante della pornopatia fra gli adolescenti e fra gli adulti”. Come la ludopatia, ha osservato la giornalista, “la pornopatia non agisce sul terreno morale (…) ma su quello cognitivo, distruggendo qualsiasi possibilità di relazionarsi alle persone in modo sano. Proprio come nel mondo del gaming, il concetto di trasgressione è stato superato da un pezzo, e ciò con cui ci si confronta non è il divieto o la proibizione bensì un’offerta dilagante di contenuti con un tasso di violenza sempre più incontrollato, che genera dipendenza, assuefazione e alienazione”.

