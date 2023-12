La Storia va dove le pare: tre lezioni dal passato (anche recente)

Dopo la guerra anche i democristiani hanno immaginato e perseguito un’Italia migliore. Con la riforma agraria, per esempio, hanno sognato un paese con un solido zoccolo di contadini proprietari, onesti, cristiani e prolifici. In particolare Fanfani, che pensava anche a un’Italia con un grande settore industriale, organizzato intorno a una forte presenza statale, si batté per costruire un pezzo di quello zoccolo nella Maremma meridionale, a sud della sua Arezzo. Sappiamo che anche in Italia meridionale i contadini, e in specie le contadine, ricevuta la terra che avevano tanto voluto, preferirono appena possibile emigrare in città, rovesciando aspettative e speranze. Questa storia, raccontatami da una persona intelligente e competente, ha però risvolti ancor più inattesi e getta una luce nuova sul mondo in cui abbiamo vissuto e viviamo.

