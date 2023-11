Ucraina, vaccini, Israele, femminicidi. Uscire dalle bolle per difendere il free speech

In un’epoca di assoluti, di pensieri forti, di convinzioni granitiche, di battaglie di civiltà, l’unica rivoluzione possibile, nel dibattito pubblico, è promuovere con forza un’espressione necessaria, salvifica, divenuta però drammaticamente tabù: “Avere torto”. In un’epoca di assoluti, di pensieri forti e di convinzioni granitiche, ogni opinione diversa dalla nostra è diventata eretica, irricevibile, inascoltabile, censurabile. Semplicemente: da cancellare. L’epoca in cui ci troviamo oggi è un’epoca in cui i grandi temi ti spingono a schierarti, a metterti in gioco, a non nascondere le tue idee. E visti i temi enormi che vi sono in ballo, oggi, si capisce che il confronto non sia sempre semplice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE