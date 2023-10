Com'è triste Portofino

All’inizio di settembre, una di quelle belle burrasche che nel Golfo del Tigullio durano almeno tre giorni, di cui due di acqua veramente sporca, hanno impedito a due navi da crociera di far sbarcare i soliti settemila turisti quotidiani sul molo di santa Margherita e da lì di traghettarli con le navette fino a Portofino per il giro in piazzetta acquistato sul dépliant e comprensivo di selfie scattato davanti alla boutique di Loro Piana con il suo berceau di verzura perché la salita fino al Castello Brown è ripida e di caffè bevuto dal cestino-pranzo, gentilmente offerto dalla compagnia per risparmiare la spesa accessoria che, come dimostrano i molti scontrini vanagloriosi postati sui social (è un gioco sottile: denunciando il presunto abuso, dimostro ai follower che posso permettermi di scialare), possono toccare anche i dodici euro. Lungi dal lamentarsi, i ristoratori di piazza Martiri dell’Olivetta, questo il nome corretto dato in memoria di un eccidio nazista del 1944, hanno tirato un sospiro di sollievo: l’assalto quotidiano a quell’elegante tappeto di ciottoli e lastroni di pietra che può accogliere al massimo mille persone, sta raggiungendo infatti per numero quello dei disperati che attraccano ogni giorno a Lampedusa, con la differenza che qui siamo in pieno open to meraviglia e non solo perché il suo autore ha casa sul monte, da dove peraltro si guarda bene dallo scendere fino a fine stagione e che, anzi, tende a frequentare solo fuori stagione proprio per evitare la massa ciabattona che ha invitato indirettamente ad affollare caruggi e calate e a riempirne i cassonetti di spazzatura eterologa.

