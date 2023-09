Venezia a cinque euro: un affare

Quando Elsa Morante vide Venezia la prima volta pensò: Io da qui non me ne posso andare più. Aveva 100 lire e decise di giocarle, ne vinse 3.600 e restò nella città per un mese

Una volta ero a Venezia con Elsa Morante e qualche altra e qualche altro dei suoi. Eravamo seduti a un bar e passò sua nipote Laura, una ragazza. Non era un avvenimento fatale ma per me sì, era una ragazza bellissima.

Per Elsa le città più belle erano Firenze, Perugia soprattutto, “percorsa a piedi”, e Venezia.

Quando vide Venezia la prima volta pensò: Io da qui non me ne posso andare più. Aveva 100 lire e decise di giocarle, aveva in testa il numero 21, uscì sul serio, vinse 3.600 lire e restò a Venezia per un mese.

