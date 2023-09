Altro che sostituzione etnica, qui è in gioco la vita o la morte dell'umanità

In materia di incubi moderni, l’Italia è diventata inspiegabilmente noiosa, un paese sottosviluppato dal punto di vista dell’immaginazione. E mentre il ministro Lollobrigida e l'onorevole Andrea Crippa pensano ancora ai migranti, in giro per il mondo avanza il terrore di una sostituzione definitiva: il “grand remplacement” della specie umana

In materia di incubi moderni, l’Italia è diventata inspiegabilmente noiosa, un paese sottosviluppato dal punto di vista dell’immaginazione. Temiamo ancora la “sostituzione etnica”, mentre in giro per il mondo avanza il terrore di una sostituzione definitiva: la sostituzione della specie, il “grand remplacement” dell’uomo. Altro che neri che spazzano via i bianchi, l’Africa che invade l’Europa, qua rischiamo tutti di lasciarci la pelle: ricchi e poveri, tifosi del green e amanti della CO2, noi e loro.