A Crippa non hanno fatto la radiografia

Quella ai polsi verrà imposta agli pseudo diciassettenni per assicurare la loro minore età al momento dello sbarco. Al numero due della Lega di Salvini invece l'hanno risparmiata, e si capisce. Non gli hanno fatto, però, nemmeno una Tac al cervello. E già questo si capisce meno

Al di là dei mugugni e delle proteste continue di chi non si accontenta mai di nulla, è arrivata un’altra prova, l’ennesima, dell’unità e della solidarietà interna all’Europa. Cioè. Dagli stranieri poveri e spesso disperati che cercano vita altrove viene pretesa verità assoluta: il diciottenne con la fortuna di essere appena sceso dal barcone senza affogare, e il quale si dichiarasse diciassettenne nel nome di una precarissima occasione in più di essere accolto nel paese ricco, verrà imposta una radiografia ai polsi. Che, assicurano gli scienziati europei dal cuore così spesso in mano, sarà in grado di stabilire esattamente se il tipastro avesse invece compiuto i diciotto, e di stabilire allora il respingimento dell’infame bugiardello verso un incubo peggiore e rinnovato. Credo siano le regole. Poi si verifica, in Europa, l’uscita allo scoperto del numero due della Lega di Salvini, tale Andrea Crippa, il quale attacca volgarmente la Germania: “Prima usava l’esercito, ora i migranti”. A questo Crippa non hanno fatto nessuna radiografia ai polsi per capire se abbia compiuto o meno i diciott’anni. Si può capire. Non gli hanno fatto però, nemmeno una Tac al cervello. E già questo si capisce meno. Ma, soprattutto, l’Europa ha chiuso entrambi gli occhi. Non risulta che qualcuno abbia ancora obbligato il braccio destro di Salvini a girare nel Continente per i prossimi vent’anni soltanto col suo bel preservativo ficcato sulla testa.