Lupi avvisa la Lega: “Alzare i toni danneggia il governo e gli alleati. Ma quale complotto sui migranti!”

“All’amico Crippa della Lega dico: ma a che serve alzare i toni, fare continue fughe in avanti, trasformandosi nell’opposizione all’interno del governo? Così ci facciamo solo del male da soli!”. Quando abbiamo letto a Maurizio Lupi le dichiarazioni del vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa - “la Germania vuole far cadere il governo Meloni. Ottant’anni fa usava i carri armati, adesso i clandestini” - il leader di Noi moderati ha voluto subito manifestare la propria contrarietà: “Ognuno usa le vie che reputa più opportune, ma sono parole che per la mia cultura politica non posso condividere. Va bene fare campagna elettorale, ma ce lo siamo detti anche negli ultimi incontri di maggioranza: non si può fare di tutto per crescere di mezzo punto nei sondaggi, se poi si fa un danno a tutta la coalizione”. E in effetti l’uscita di Crippa ha fatto ancora più rumore perché nel frattempo, ieri, la premier Meloni era impegnata in un colloquio molto puntuale con il presidente francese Emmanuel Macron. Tra i temi affrontati anche la necessità di agire di comune accordo nella gestione degli sbarchi. “I toni usati dalla premier, per esempio nella lettera al cancelliere tedesco Scholz, sono legittimi. Altro è attaccare gli altri paesi europei con accuse prive di elementi fattuali. La Lega dovrebbe tenere conto del fatto che all’interno della coalizione ci sono sensibilità diverse. E i loro toni non sono i nostri, che siamo popolari, da sempre votati alla responsabilità e alla moderazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE