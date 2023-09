"La Germania usa i migranti per far cadere il governo", dice il vice di Salvini

Mentre Meloni incontra Macron per tessere alleanze europee, la Lega attacca Berlino: "Finanziano le Ong per far scendere il consenso del centrodestra in Italia"

Mentre la premier Giorgia Meloni tesse alleanze per gestire la crisi migratoria incontrando Emmanuel Macron a Palazzo Chigi, la Lega alza i toni della polemica con la Germania. "Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle Ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia", dice il vicesegretario Andrea Crippa parlando con Affaritaliani.

"Ottant'anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l'esercito ma gli andò male, ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici", ha detto Crippa, che nelle ultime settimane era già intervenuto con toni molto duri sul tema immigrazione, dicendo quello che probabilmente Salvini non può dire.

La teoria è presto spiegata: "Sicuramente in Germania non vogliono ne Salvini ne Meloni e vorrebbero o un governo tecnico, Monti o Draghi o chicchessia, o di sinistra, Schlein o altri". Il centrodestra, sostiene il vice di Salvini, "mette in discussione assetti ed equilibri europei" e per questo "a Berlino fanno di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere. Ma falliranno come fallirono ottant'anni fa".

Crippa si riferisce al finanziamento di 790mila euro che il governo tedesco ha fornito alla Ong tedesca Humanity1 che opera nel Mediterraneo. Già alcuni ministri e lo stesso Salvini avevano espresso un giudizio critico, ma nessuno si era spinto così oltre. A riguardo, anche la premier ha scritto al cancelliere tedesco Olaf Scholz chiedendo spiegazioni e rimandando a un confronto, mentre giovedì il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Berlino per incontrare la sua omologa tedesca Annalena Baerbock.

Intanto, subito dopo i funerali di Giorgio Napolitano, Meloni ha avuto un incontro "lungo e cordiale" con Emmanuel Macron, oggi a Roma per omaggiare il presidente emerito della Repubblica. Un'ora e mezza di faccia a faccia privato a Palazzo Chigi, senza gli staff. Al centro del confronto, ovviamente, il tema migratorio in vista del Vertice “Med 9” di venerdì a Malta e del Consiglio europeo informale di settimana prossima a Granada.