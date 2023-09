Né pigrizia né pucundrìa, alla nostra “non voglia” di fare manca ancora un nome

I nostri account sono vivacissimi e incazzati, le versioni offline di noi si sono fatte pesanti e fiacche. Serve un profeta della pesantezza dei tempi, un intellettuale pratico. Insomma qualcuno parecchio intelligente che risponda per tutti alla domanda: ma chi me lo fa fare?

E’ un problema generale. I nostri account sono vivacissimi e incazzati, le versioni offline di noi si sono fatte pesanti e fiacche. Non è pigrizia, quella che ci ha preso. Serve una nuova parola. Serve il medico. Signori, siamo sopraffatti, senza forze, senza voglia. Ci muoviamo come elefanti stanchi. Le solite carte al lavoro sembrano inaffrontabili. Ma noi abbiamo sempre lavorato tanto così? Tutti i giorni otto ore? E quanto ancora deve durare questa farsa? Vent’anni? Ci si sfastidia di tutto quello che impiega più di cinque minuti, delle subordinate complesse, dei clienti troppo petulanti, ma perché questo chiama anziché scrivere? Devo davvero arrivare in fondo al documento? Si leggono sette righe e ci si chiede che ho letto, che dice? Come il libro di fisica al liceo.