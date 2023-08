Lusso, oppure no? Sì, ma non quello di Briatore

Ci sarà pure una terza via tra prosecco e champagne, grigiore ed esibizionismo, traghetto e superyacht, campeggio e Bulgari Hotel, Sagra della Pasta e Fagioli (esiste davvero, in provincia di Salerno) e Twiga. Io di mio sarei per il lusso, per la miseria c’è sempre tempo, ma bisogna intendersi sull’accezione della parola. Nessun elogio del Billionaire qui e niente manicheismi, modalità del pensiero povero: fra Briatore e Calenda io scelgo il Terzo polo che non c’è. O almeno che non c’è in politica siccome in filosofia e in poesia, nei libri amati, eccome se c’è. I miei riferimenti in materia sono Thierry Paquot, che racchiude il lusso nella triade Spazio-Tempo-Silenzio, e ancor più Baudelaire che invitava a viaggiare in direzione “ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà”. Niente spiagge di fagottari, dunque. E nemmeno ansiogeni voli low cost come quello prenotato da Chiara Gamberale che poi si è lamentata per il mancato imbarco causa overbooking: “Dovevo partire per la Grecia per lavorare al mio nuovo romanzo”. Non ho capito se era l’ennesima parodia di Alain Elkann o se diceva davvero, se pensava di essere Byron o Leonard Cohen.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE