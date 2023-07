Tempi duri per gli influencer. Ora l'esercito dei content creator è in crisi

La sintesi migliore del fenomeno “crisi dell’influencer marketing” – già in essere da qualche tempo ma diventata evidente dopo il caso della lattina di birra Bud Light personalizzata da un creator transgender che ha fatto crollare le vendite del marchio negli Usa del nuovo conservatorismo – è di Giovanna Ferrero, responsabile della strategia digitale del Salone del Mobile ed ex manager di Havas e WPP. Quando le chiedo perché un sistema che per dieci anni è cresciuto senza sosta e che fino a tre mesi fa in Italia fatturava circa trecento milioni di euro abbia iniziato a mostrare crepe profonde e vere e proprie rivolte social, un caso per tutti la messe di insulti seguita al viaggio di un gruppo di influencer negli stabilimenti di Shein, marchio cinese simbolo dell’ultra-fast fashion che mira da anni a quotarsi a New York fra denunce e polemiche per le condizioni di lavoro delle sue fabbriche, risponde che TikTok ha cambiato fin troppo le carte di una tavola già incerta sulle gambe, che gli algoritmi delle piattaforme cambiano così rapidamente e in modo così imprevedibile da imporre un costante adeguamento dei contenuti, che non tutti i settori possono beneficiare del valore dei creator e la moda di alta gamma è sicuramente uno di questi e che, in fondo, l’unico modo per verificare davvero il tasso di conversione di uno di questi creator sia di associarlo a un codice sconto o a un link di verifica. Tolto l’aspetto non secondario di un modello mediatico dove, per la prima volta nella storia, non è il contenitore a dettare legge ma il distributore, che sarebbe come se l’edicolante sotto casa determinasse i contenuti di questo articolo, se potessimo riportare in vita i primi pubblicitari del Diciannovesimo secolo, diciamo i soci dell’agenzia Ayer nella Boston del 1830, non potrebbero che concordare con Ferrero: dopotutto i coupon inseriti nei giornali sono un espediente pubblicitario coevo alle prime pubblicità di “immagine” (la loro era di un pianoforte), dunque perché stupirsi se al posto di una rivista dalla quale ritagliare un talloncino da inviare alternativamente all’azienda, al negoziante più vicino o alla rivista stessa si inserisce su Instagram o su TikTok il codice fornito da un coupon umano, che oltre ad offrire lo sconto parla, si muove, ride e intrattiene.

