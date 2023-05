La monarchia non ammette mezze misure: il fasto è indispensabile

Comunque vada sarà un successo, anche perché i Windsor sono rimasti l’ultima e unica istituzione a saper gestire cerimonie fastose con la solenne nonchalance di chi non ha mai fatto altro. Carlo III, in fin dei conti, ci si allena da quando è nato. Il rischio, semmai, è quello degli eventi di cui si è parlato tanto che, quando finalmente si verificano, non interessano più. Però ammettiamolo che oggi, monarchici repubblicani e agnostici, saremo tutti davanti alla tivù per l’incoronazione. Ovviamente sintonizzata sulla Bbc per evitare di ascoltare i commenti di quelle italiane. E tuttavia la vigilia è stata caratterizzata da un retrogusto sgradevolmente contemporaneo, un certo qual perbenismo woke che spunta fra le pieghe degli annunci e delle anticipazioni. E dunque si è saputo che, rispetto all’incoronazione di Elisabetta II, la lunghezza della cerimonia sarà ridotta come il numero degli invitati, e in ogni caso ci saranno meno aristocratici e più sudditi meritevoli per benemerenze caritatevoli o appartenenze a minoranze disagiate. La cerimonia sarà più ecumenica, e Camilla si metterà in testa una corona di riserva per non irritare gli indiani derubati del Koh-i-Noor, diamante colonialista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE