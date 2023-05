Carlo III, il re impiccione che ha già fatto rimpiangere la madre

Nell’austera e imponente Westminster Hall, la sala fatta costruire sul finire dell’anno Mille dal figlio di Guglielmo il Conquistatore, con il suo soffitto in legno autoportante, considerata la più grande opera di carpenteria medievale, i parlamentari inglesi da tempo si scambiano battute: “Ma ti ha chiamato?” o “A te ha mandato la letterina?”. Lui è Carlo III, dallo scorso il nuovo re d’Inghilterra, per decenni noto a tutti come Principe Carlo. Chiama e scrive, di continuo, ai parlamentari, non mancando di far sapere come la pensa su qualsiasi argomento, dando indicazioni e suggerimenti. In quella stessa sala, il nucleo più antico della Houses of Parliament, sei mesi prima era stato esposto il catafalco della regina Elisabetta II, con milioni di sudditi che si sono messi pazientemente in fila giorno e notte pur di omaggiare, per una manciata di secondi, il feretro della sovrana. Tanto Elisabetta ha frantumato ogni record storico, quanto il figlio li ha battuti in negativo: Carlo è il re più anziano nella storia della corona britannica, salito al trono all’alba dei 73 anni, superando, quanto a vecchiaia, pure il prozio Edoardo VII, il figlio della regina Vittoria, il quale però sapeva come ingannare l’attesa: era un habitué dei più famosi bordelli di Parigi. Carlo, invece, ha avuto un altro passatempo: da decenni è un interventista, si intrufola nelle questioni del Parlamento, che per gli inglesi è sacro. Finché lo ha fatto da principe, ereditario sì, ma pur sempre principe, era un peccatuccio veniale. Ora, però, lo fa da sovrano.

