Harry ha un destino da tronista che non farà male al trono

E adesso? Dopo le anticipazioni, l’autobiografia in libreria, le innumerevoli interviste promozionali, le rivelazioni già tracimate ovunque, Harry sembra avvitato nella spirale di tutti i famosi per essere famosi: per restarlo, deve spararle sempre più grosse. Sembra ormai un qualsiasi tronista che, approdato finalmente al “Grande fratello”, comincia a raccontare i fatti e gli amorazzi suoi, aggiungendo ogni volta nuovi e più piccanti particolari. Facile prevedere che, prima o poi, anzi meglio prima che poi, le rivelazioni e lamentazioni di Harry diventeranno una routine scandalistica sempre meno scandalosa fino a non interessare più nessuno, e così sia. Certo la metamorfosi del personaggio è impressionante: il rude soldataccio bevitore di birra e sterminatore di talebani, del tutto privo di cultura (Harry ha scritto più libri di quanti ne abbia letti) ma non di una certa brada simpatia da scavezzacollo principesco, così diversa dalla diligenza catastale del fratello, si è trasformato in un salice piangente, espressione di un vittimismo full time per torti veri o presunti subiti fin dall’infanzia più remota che è molto contemporaneo, molto politicamente corretto, molto noioso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE