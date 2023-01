Il dorato e mesto Harry vuole riavvicinarsi al papà re e al fratello principe

“Voglio una famiglia, non voglio un’istituzione” è una frase che in tanti vorrebbero poter pronunciare, soprattutto in questa stagione. E chissà in quanti altri amerebbero raccontare la propria versione delle dispute famigliari in un documentario fluviale, un libro e un pugno di interviste. Solo che non è una gran mossa e si sa: il rischio è di passare Natali molto solitari. Nel caso di Harry, dopo aver fatto tutto il possibile per destabilizzare la famiglia negli anni delicati della morte dei nonni, il 2023 inizia con l’annuncio di volersi riavvicinare al papà re e al fratello principe, anche se l’intenzione viene pronunciata insieme a una serie di accuse pesanti, capaci di far crescere il cumulo di cose da perdonarsi a vicenda. Meno male che, sostiene, non si vede a tornare nella famiglia reale come membro attivo.

