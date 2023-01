Carlo, ti presento Harry. Nella guerra dei Sussex la trama non c'è

Mai proporsi di dire tutto, si scopre che non hai niente da dire. E’ il caso di Harry Windsor. Una pista giovanile di cocaina, una banale lite con il fratellone, non abbastanza rispettoso dell’onore della cognata, incomprensioni con il padre, spiritoso, che ti chiede di chi sei figlio. Tutto qui? Sì, tutto qui. Un cadetto è un cadetto. La moglie del cadetto è cadetta. Non era meglio praticare l’asse dinastico e gerarchico senza tante storie oppure recuperare, eventualmente, la libertà dagli impegni redditizi e gravosi della monarchia britannica e vivere tranquilli una vita glamour americana, dedicarsi a altro che non le memorie della sfiga?

