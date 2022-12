Harry e Meghan per Netflix: una storia che consacra la monarchia come grandeur contro piccineria

Mi pare che Shakespeare, ma non ne sono sicuro, considerasse l’amore mostruoso, perché fatto di desiderio infinito e prestazione finita, limitata, un divario esiziale. Quello di Harry e Meghan dopo Netflix vogliamo considerarlo amore senz’altro, sarebbe volgaruccio dubitare della infatuazione genuina e gregaria di lui e della determinazione commediante e populista di lei, non incompatibile con un amorazzo. La prestazione di questa amorosa mostruosità desiderante resta però limitata, una noia appunto mostruosa, una ripetitività che più banale non si può. D’altra parte si dice che les amours des autres sont abominables. Il loro rapporto, o come si chiama, è pieno di tenerezza, complimentucci, cipiripì, ulteriormente mostrificato da un tono medio piccolo borghese che stinge sul blasone dei duchi, senza un filo di humour, narciso & narcisa, molto redditizio e appunto abominevole.

