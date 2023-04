Contro la mistica della verità scomoda. La tragica commedia del giornalismo investigativo

Assange non è stato ancora estradato, Snowden fa bisboccia a Mosca, Ranucci pontifica alla radio sui corsi di investigative journalism nelle scuole, Ruotolo coi suoi baffi e la sua profonda esperienza con Ciancimino Jr., assiso nella segreteria del Nazareno, sta cercando di cambiare il Pd, qualunque cosa questo voglia dire, e Giletti minaccia di andare in Rai, dalla tv di Cairo che lo ha congedato ma forse non vuole estradarlo, si teme portandosi appresso quel Baiardo e tutto il cucuzzaro dei suoi pupi antimafia. Ma nella commedia tragica del giornalismo investigativo un po’ così, non stiamo parlando del Watergate o dei Pentagon Papers, non di scoop puntuali ma del partito dell’indignazione presunta informata, irrompono nuovi personaggi che gettano luce sul ritratto di gruppo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE