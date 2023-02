Non tutto è da buttare in quest'epoca segnata dalla disgregazione familiare

Viviamo in un’epoca in cui l’amore coniugale sembra dover fare i conti con la quasi certezza del suo fallimento. Venuto meno l’ordine del passato, il realizzarsi di ognuno nella “comunità”, nel ruolo, in una vita quasi determinata a priori dal contesto sociale, l’individuo si mette in cerca per proprio conto del suo posto nella realtà; una realtà dura, che sembra comunque voler resistere ai suoi desideri e ai suoi sogni di autonomia e di autenticità. In questo contesto, per un lungo periodo, il matrimonio e la famiglia tradizionale si sono configurati davvero come un “rifugio in un mondo senza cuore”, secondo il titolo di un celebre libro di Christopher Lasch, una sorta di argine rispetto alla crescente precarietà dell’esistenza. Tuttavia, col progressivo radicalizzarsi del processo di individualizzazione, anche il “rifugio” familiare prende a vacillare.

