Sempre meno matrimoni e meno figli

È giunta l’ora di mettere, come suol dirsi, i piedi nel piatto. Tanto si sarà capito ch’è rimasto ben poco da terremotare, in campo demografico. Demograficamente parlando il nostro è un campo diventato sempre un poco più sterile col trascorrere del tempo, la pandemia contribuisce, ma non è essenziale. Di essenziale c’è che in Italia si è smesso praticamente di nascere. Nel 2021 potremmo scendere sotto le 400 mila nascite, dopo le 570 mila dell’effimera ripresina del 2007-2008 e il fondo di 404 mila nascite toccato nel 2020. Siamo a 6,8 nascite annue ogni mille abitanti, lontanissimi dai pur bassi standard europei (9,3 nascite annue ogni mille abitanti nell’Ue): un livello difficile da comprimere ancora. Certo, la discesa si smusserà, si assesterà, si fermerà perfino, ma i giochi sono quasi, se non proprio del tutto, fatti: l’Italia arriverà alla fine del secolo con la popolazione dimezzata e più vecchia, suggeriscono autorevolissime previsioni.

