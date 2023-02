Contro la dittatura del “ma”, subdola particella, quando le cose vanno bene

Ha funzione avversativa e un grande potere logico, politico, civile: un potere esagerato, assoluto in certi casi. Riconoscere che alcune cose vanno meno peggio di come si pensava è un gesto anticonformista

Il “ma” è una particella di coordinazione del discorso, però avversativa, e ha un grande potere logico, politico, civile, un potere esagerato, assoluto in certi casi, e un infido carisma. Una persona che conosco non poi così bene, cioè Io stesso, me stesso, è spesso oggetto di giudizi segnati fatalmente dal “ma”: è cattivo, ma intelligente. Questa persona si irrita e si turba e vede in quella particella una insidia, vorrebbe, se proprio bisogna mantenerla in vita, rovesciarne il senso: è scemo, ma è buono, meglio ancora: è scemo e buono. Così infatti Io stesso si sente e pretende di essere, senza se e senza ma. Questa però è psicoanalisi, per fatto personale.