Bollette del gas meno care: a gennaio tariffe giù del 34,2 per cento

Per i consumi riferiti al mese scorso delle famiglie ancora in tutela ci sarà un deciso calo dei costi. Lo comunica Arera in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano. Il prossimo aggiornamento tra un mese

Alla fine la diminuzione dei prezzi del gas sui mercati ha mostrato i suoi effetti anche in bolletta. A gennaio una famiglia tipo pagherà il 34,2 per cento in meno rispetto al mese di dicembre 2022, ha comunicato oggi Arera in riferimento ai clienti sul mercato tutelato, in linea con le previsioni pubblicate ieri sul Foglio. Per il mese di gennaio, dunque, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a dicembre, il prezzo della materia prima gas è pari a 68,37 euro per i clienti con contratti in condizioni di tutela.

I motivi sono legati al crollo della domanda, tra politiche di contenimento e prezzi molto alti che hanno inibito i consumi. Anche le temperature miti hanno contribuito a calmierare i prezzi, consentendo agli stoccaggi di segnare ancora livelli rassicuranti.

La riduzione dei costi per il mese di gennaio, una buona notizia dopo mesi di rialzi, in termini di effetti finali non compensa del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. Tra febbraio 2022 e gennaio 2023 la spesa del gas risulta di circa 1.769 euro in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022), un aumento del 36 per cento.