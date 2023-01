S'avanza l'amore social. Glossario dell'erotismo digitale

Mentre la carne langue affiora l’isola dell’amore digitale, col suo dizionario erotico in allegato. Sarà che l’anno vecchio si chiude così come iniziava: coi corpi offline e l’amor cyber che è un vulcano attivo. Nel gennaio 2022 uno studio di Archives of sexual behavior, analizzando i comportamenti sessuali, mostrava come la percentuale degli adolescenti casti, negli ultimi dieci anni, fosse salita dal 28 al 44 per cento per i maschi e dal 49 al 74 per cento (74 per cento!) per le femmine.

