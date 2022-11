Come affrontare l'età dei tempi supplementari

"A tutti noi è stato dato, rispetto a mezzo secolo fa, un extratime di circa vent’anni. Potremmo chiamarli anche tempi o anni supplementari rispetto a un ciclo di vita che qualche decennio fa coincideva più o meno con la vita lavorativa e si concludeva poco dopo i 60 anni”. Chi pronuncia queste parole è Roberto Bernabei, medico, che ha diretto per vent’anni il dipartimento Scienze dell’invecchiamento presso la Fondazione Policlinico Gemelli. Presiede “Italia Longeva”, associazione del ministero della Salute, ed è un geriatra riconosciuto a livello internazionale. Il padre, Ettore, è stato il direttore più celebre dell’intera storia della Rai, che ha traghettato verso la modernità. E’ stato medico del Papa, proviene da un famiglia cattolica, numerosa e longeva. “Mio padre è morto in pochi minuti ultranovantacinquenne dopo aver preparato e servito il pranzo domenicale per figli e nipoti e mia madre anche lei è morta ultranovantenne”. Ma questi tempi supplementari, una vera novità nella storia dell’umanità, cosa sono? Un’opportunità o un problema? “Cominciamo con qualche numero per capire la grandezza della cosa. Stiamo parlando oggi di quasi 14 milioni di italiani oltre i 65 anni e di 9 milioni oltre i 70. Oltre i 90 anni ci sono 800.000 persone e di queste 600.000 sono donne, spesso sole e spesso con problemi di demenza. Abbiamo anche 17.000 ultracentenari (erano 42 all’inizio del 1900). Le proiezioni dell’Istat ci dicono che se continuiamo con la bassa natalità in qualche decennio gli ultrasessantenni diventeranno la maggioranza assoluta della popolazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE