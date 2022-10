I cento anni di don Giussani nel volto di Rose, l'infermiera che dona speranza oltre l'Aids

Le donne: quasi un corteo allegro e danzante, così irreale nei vicoli melmosi dello slum di Kireka. Avanzano, ridono, chiacchierano (“Che allegria c’è? Cos’hanno di bello tutti costoro?”, cit.). Donne che qui sono a casa loro, non è certo la povertà intorno a determinare i loro sguardi, la loro forza. “Le guardi e ci parli, ci stai assieme per ore. Ma quando hai scremato gli aggettivi uno alla volta, ne rimane solo uno che sembra adatto a quello che stai vedendo: felici”. E sarebbe ancora nulla, la miseria della periferia di Kampala, se non fosse che quelle donne – o la maggior parte di loro – erano come morte, abbandonate, fatte a pezzi letteralmente. Malate di Aids, rapite stuprate e infettate dai ribelli durante la guerra, ridotte a schiave nel bush e poi buttate via anche dalle proprie famiglie, inutili, reiette. Sono le stesse che ora vanno insieme al lavoro, un lavoro duro: spaccano pietre in una cava. Ma sono rinate, sono vive: “Now I’m free”, cantano, e ognuna aggiunge la strofa della propria storia. Hanno persino raccolto soldi da mandare all’Ucraina: “Sono le nostre lacrime per chiedere a Dio che si prenda cura del popolo ucraino”. A Naragu, altro nome per designare slum tutti uguali, fanno persino aerobica. Ridono, scherzano. Il virus o le violenze subite non le hanno spezzate. E’ una storia dell’altro mondo, ma in questo mondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE