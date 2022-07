Luigi Amicone, l'intellettuale suo malgrado che traduceva tutto in sale

Pubblichiamo in anteprima la prefazione di Giuliano Ferrara al libro “Luigi Amicone. L’anarcoinsurrezionalista” (Itaca). Il fondatore del Foglio, insieme all’inviato di guerra Gian Micalessin e al presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, Davide Prosperi, presenterà il volume sabato 16 luglio alle 21.30 in piazza Vescovado a Caorle (Città della cultura veneta 2022), nell’ambito di “Chiamare le cose con il loro nome”, la tre giorni organizzata da Tempi in memoria di Luigi Amicone. L’evento, che si aprirà venerdì alle 21.15, sarà l’occasione per dibattere di guerra, libertà e informazione con ospiti italiani e internazionali. Domenica, a Matteo Matzuzzi sarà consegnato il “Premio Luigi Amicone” e il Premio Cultura Comune di Caorle.

