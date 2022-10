“L'Italia crollerà a 36 milioni”. Il rapporto Onu ci suona la sveglia sulle nascite

“Italiani attenti: se non fate più figli la vostra civiltà si suiciderà nel giro di qualche decennio”. Sulle pagine di Le Monde già vent’anni fa lo studioso Henri Mendras lanciò quest’avvertimento esprimendo stupore per un fatto: gli abitanti della Penisola “non sembrano prendere sul serio il pericolo che li minaccia. Nessun popolo può sopportare un evento così traumatico. E l’equilibrio generale dell’Europa sarebbe scosso”. Altrimenti addio civiltà italiana: “Farà karakiri, scomparirà. E sarebbe una perdita irreparabile e catastrofica, per gli amici dell’Italia e per il mondo intero”. Quale pericolo? C’erano già state le stime di Gian Carlo Blangiardo, demografo presidente dell’Istat: “Siamo un paese da 32 milioni”. Un paese che solo nel 2014 sembrava dovesse arrivare a 61 milioni e che oggi è già sceso a 59. Poi The Lancet aveva scritto: “L’Italia si dimezzerà”. Ora le previsioni 2022 della Population Division, il dipartimento dell’Onu che si occupa della popolazione, sono come la presa d’atto di uno smottamento. La popolazione italiana scenderà a 36 milioni in due generazioni. 3,1 milioni in meno rispetto alla previsione di tre anni fa, 22 milioni di abitanti in meno rispetto a oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE