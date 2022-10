Perché mi rifugio nel troppo lavoro? Per sottrarmi al contratto sociale

La vera fonte di stress non sono gli impegni che abbiamo tutto il giorno, ma le regole di un ricatto ansiogeno, di una peer pressure onnipresente che altro non è se non l'accordo degli individui che costruiscono la comunità

Anche sul fondo degli abissi più cupi si può trovare una scintilla di illuminazione, ragion per cui dovremmo imparare a distinguere l’opera dall’artista. Prendiamo, per esempio, Balthus, pittore franco-polacco passato alla storia per le sue tele piene di ragazzine discinte. Per decenni queste opere sono state esposte davanti agli occhi di gente civile che si sarà indubbiamente fatta qualche domanda sui gusti sessuali e la fedina penale di Balthus, senza che questi retropensieri impedissero di guardare e apprezzare i quadri in questione. Dal 2014, però, cioè da quando il Museum Folkwang di Essen fu costretto a cancellare un’esposizione di fotografie scattate da Balthus alle sue modelle minorenni, il nome di questo artista è ridotto a una laida macchietta di vecchio pedofilo, anziché essere considerato un precursore di Larry Clark.