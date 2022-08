Lavorare meglio, tutti. Idee per un decalogo di diritti sociali per le lavoratrici e i lavoratori

Il lavoro non finirà, anzi, lo costruiremo giorno per giorno, con la capacità e la responsabilità di ognuno di riconoscerlo, prendersene cura, assicurargli una prospettiva che parta dalla passione per l’uomo. E’ una sfida che ha bisogno di cultura perché il lavoro è rimasto senza parole. Per questo gli serve un nuovo alfabeto, capace di metterlo in cammino, ricostruendone valori. Il lavoro è il crocevia delle transizioni (digitale, demografica e climatico-ambientale). Tutto ciò fa di esso il luogo delle trasformazioni, dei cambiamenti, ma anche il campo di iniziativa per cambiare le cose. Il lavoro (come la sua assenza) resta l’osservatorio privilegiato della condizione umana, delle capacità di un paese di generare ricchezza e di redistribuirla. Nei prossimi 30 anni avremo milioni di italiani in meno in età da lavoro. Servono politiche migratorie avanzate e intelligenti che costruiscano percorsi di inclusione. Per tutti, il lavoro deve tornare a essere il terreno del riscatto, di ricostruzione di legami di comunità dove le generazioni si confrontino e si passino il testimone.

