La demografia si può cambiare. Numeri e storie dal Trentino-Alto Adige

C’è chi la sfanga. Tra le ripartizioni, le regioni, le città italiane c’è chi dalla grande recessione demografica nella quale già siamo e nella quale ben più minacciamo di sprofondare nel futuro immediato e meno, riuscirà in qualche modo a saltarci fuori. E, qui è la sostanza, (a) non si tratta di eccezioni isolate e (b) queste non eccezioni, dal momento che sono abbastanza numerose, sono sostanzialmente concentrate in un’area geografica ben precisa, che chiameremo “dorsale nord”, che scende dal Trentino-Alto Adige in Lombardia e da questa in Emilia Romagna, interessando pezzi di Veneto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE