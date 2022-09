Il crocifisso a Londra e il tennis a NY. Storia di due lezioni per la Dams culture

La Dams culture ha prodotto molte cose buone, ottime, e ci ha liberati di infinite pedanterie accademiche. L’idea è dal Barocco, il segno prevale sul volume. L’apparente conseguenza nel vedere il contemporaneo ha invece qualcosa di stanco, il manierismo dell’entertainment. Così la morte della Regina è la conclusione di The Crown, il che non è genialmente fictional, è falso e per di più molto banale. La fenomenologia di Carlo III, per richiamare un titolo di Umberto Eco giustamente celebrato nel segno di Mike Bongiorno, mi smentirà, è possibile. Intanto la morte della Regina è la cerimonia di ringraziamento tenuta nella cattedrale di San Paolo, nella City, una superba, composta, commossa elegiaca assemblea di duemila londinesi, con tutte le facce del mondo strette in un abbraccio cristiano e occidentale alla presenza del sindaco musulmano della città. Sanno come si popola una terra desolata, in ogni epoca.

