Tutti i simboli di Elisabetta II

A parte sua madre, tre donne hanno influito profondamente sulla regina Elisabetta II: la regina Vittoria, sua nonna, la regina Mary e la signora Simpson. Le prime due erano modelli di dovere e serietà da seguire; la terza – “quella donna” – era l’esempio per tutte le cose da evitare. Il fatto che un Windsor potesse venir meno al suo dovere, per una donna simile e per una cosa borghese come “l’amore”, scosse la casa reale dalle fondamenta e ogni istinto, sia in Elisabetta man mano che cresceva che in suo padre salito al trono, fu volto a tentare di “restaurare” più che di riformare, la “ditta di famiglia”. L’“affaire Simpson” intaccò seriamente la cieca fede dei sudditi nella monarchia. E così come il modernismo fu un tentativo di restaurare la fede religiosa, persa grazie a Darwin e Einstein, attraverso un mosaico di citazioni come nei Canti pisani di Ezra Pound o La Terra desolata di Eliot, la reazione di Elisabetta fu di attaccarsi al cerimoniale e di evitare di attivare qualsiasi riforma fino a che non le fosse imposta; così come più tardi fu di precipitare suo figlio Carlo nel matrimonio per timore che finisse come lo zio David (Edoardo VIII). Come scrisse Yeats: “Le cose cadono a pezzi; il centro non può stare insieme”. Da un punto di vista pratico la principessa Elizabeth non sarebbe divenuta regina nel 1952, senza l’indesiderato aiuto di Wallis Simpson. La prima tra le molte differenze rispetto alle altre due signore reali era che Bessie Wallis Warfield era nata fuori dal matrimonio, nata da due esponenti della aristocrazia americana e non fu battezzata: ciò che rese il suo terzo matrimonio, quello col re abdicatario, non valido dal punto di vista religioso.

