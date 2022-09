La regina è morta, lunga vita alla regina

La regina Elisabetta II, così come tutti i suoi sudditi nei cinquantasei paesi del Commonwealth, e in particolare in quelli dei quindici Royal Commonwealth dove è capo di stato, sapeva che stava per morire. Tuttavia non avrebbe mai potuto dimettersi, e non perché fosse egoista o testarda, ma perché vivendo l’intero corso della vita come singola persona, come pure dobbiamo fare tutti noi, ha permesso al drammatico trambusto della politica di seguire un corso più febbrile e inaspettato. Quindi restano il governo di Sua Maestà, e quei poteri che nel mutare dei secoli sono stati conferiti a lei e ai suoi predecessori. Una stabilità strutturale che consente cambiamenti piuttosto drammatici, come si sono verificati e si stanno verificando nel Regno Unito e in tutto il mondo, un quarto del quale sotto il dominio britannico in una forma o nell’altra – quando sono nato, nel 1946 – e tutto ciò senza che ci fosse lo scoppio di una Guerra mondiale. Poiché tutto è mutato in modo ordinato, nel suo lungo regno, lasciando dietro di sé un’infrastruttura: strutturale, istituzionale, linguistica e legale.

