Il restyling necessario del turismo montano in Italia

Dice l’ex (e futuro…?) presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che l’innalzamento del livello dei mari causato dal riscaldamento globale porterà “un po’ più di case sulla spiaggia”; e – puntualizza – “non è la cosa peggiore del mondo”. Ancora una volta Trump parla di cose che non sa: ha idea di quanta manutenzione richieda una casa al mare? La salsedine corrode tutto, peggio delle tarme o del reflusso gastrico. Per non parlare della sabbia in casa, tocca passare l’aspirapolvere tutti i giorni. E poi il mare d’inverno può essere molto deprimente, quasi quanto la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

