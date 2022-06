L'ambientalismo grottesco e caricaturale del presidente onorario del Wwf

Puntuale come il caldo insostenibile e la siccità, arriva l’intervista estiva all’ottantasettenne Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf; il quale ci tiene a farci sapere che lui, per ragioni ambientali, sono sessant’anni che non si fa una doccia – l’ultima volta evidentemente è scivolato e ha battuto la testa. L’astinenza di Pratesi dallo scaldabagno può far letteralmente storcere il naso – e forse anche lo stomaco; lo sa anche il diretto interessato, il quale ogni volta ribatte che lui si lava tutti i giorni “con una spugna e dei barattoli” (non è dato sapere invece ogni quanto lavi o cambi i suddetti utensili…), e si lava a pezzi: “La faccia, le ascelle e i punti critici”. Inutile far notare che a 87 anni, specie con il surriscaldamento globale, tutto il corpo è un punto critico: stiamo parlando di un uomo che tira l’acqua del wc solo dopo la terza minzione – e anche in quel caso “penso a quanto servirebbe quell’acqua ai bambini del Burkina Faso o alle donne del Centro Africa che la vanno a prendere nei pozzi e la riportano indietro sulla testa”. Le mutande? “Le cambio ogni due-tre giorni. Comunque controllo: si capisce quando è arrivato il momento”. Beh sì; ma se è per questo si capisce anche quando è arrivato il momento di chiamare un medico.

