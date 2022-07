Marmolada e Donbas, ovvero la natura lampo e la guerra lenta

Odessa, dal nostro inviato. Fra le persone che sono venute più vicino ai campi di battaglia della guerra d’Ucraina, si sorveglia giorno dopo giorno la retrocessione di titoli e corrispondenze dalle prime alle pagine più interne, salva qualche impennata nei giorni in cui i numeri della strage compiuta da una pioggia di missili si fanno più ingenti. Le notizie si fanno concorrenza, e questo è comprensibile. Quando a prevalere sulle notizie dal fronte sono certe imminenti e traumatiche rese di conti dentro lo scibile dei partiti e delle correnti e delle rispettive rotazioni e rivoluzioni, è inevitabile un certo imbarazzo, se non altro “davanti agli estranei”. Ma ci sono concorrenze ben più severe e impegnative, come nelle pagine che aprono da domenica i giornali italiani. La tragedia della Marmolada ha dalla sua il connotato della velocità: la precipitazione, alla lettera. La cima di un ghiacciaio che viene giù “a 300 km all’ora”. Le pagine successive, prima di tornare all’Ucraina, fanno il punto sulla siccità, i fiumi e i laghi in secca, le piante piegate, le zolle spaccate.

