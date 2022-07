Sulla Marmolada non volano aquile, ma avvoltoi, incapaci di ascoltare saggi come Messner

Gli alpinisti muoiono e gli ambientalisti vogliono che in compenso muoia anch’io. In senso lato: come dicevano gli antichi “homo sine pecunia imago mortis” e con le bollette che mi ritrovo e le bollette che fra poco temo mi arriveranno, tutte bollette che se non esistessero gli ambientalisti peserebbero la metà, fra poco avrò una faccia da Catacombe dei Cappuccini. E purtroppo anche in senso un po’ più stretto: a me chiaramente non capiterà perché sono giovane e forte ma i vecchi e i malati, i cosiddetti fragili (che chiamati così sembrano bicchieri e invece sono persone), se d’estate non possono più permettersi il condizionatore e d’inverno non possono più permettersi il termosifone magari schiattano. L’energia a buon mercato salva la vita. Col caldo i cardiopatici rischiano la sincope, col freddo l’ischemia, ma sai cosa gliene frega dei malati di cuore ai fanatici seguaci della religione ambientale, il grande imbroglio che va da Greta a Papa Bergoglio, il Santo Padre che ha twittato come nemmeno Alessandro Gassmann: “Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie...”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE