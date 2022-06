Per fortuna che c'è il verdetto. Depp vs Heard, con ordine

Non siano tutti dei Perry Mason, come direbbe Littizzetto, però tutti quanti una cosa semplice dovremmo averla capita, dal Johnny Depp vs Amber Heard trial. O almeno lo hanno capito quelli di noi che andranno a votare ai referendum per una giustizia più giusta. E cioè che c’è stato un processo – rapido, sei settimane – che ha stabilito che una delle due parti, quella che aveva chiamato in giudizio per diffamazione l’altra, ha ragione. E l’altra ha torto. Questo è stato stabilito oltre ogni ragionevole dubbio – spiegato alle tricoteuses, significa: per ciò che può stabilire un tribunale, non è la verità storica né quella divina. Ed è stato stabilito al di là di qualsiasi opinione si potesse avere sul courtroom drama dell’anno: su Depp, su Heard, sui rapporti tra coniugi, sulla violenza domestica e persino sulla disparità di genere e il relativo gap di credibilità sociale. Johnny Deep, che aveva denunciato l’ex moglie Amber Heard per diffamazione, è stato diffamato. Ciò che dovremmo avere imparato è che la verità processuale è l’unica che conta. Il resto, quando va bene, è dibattito. Spesso è sopruso. Esiste il diritto a non essere diffamati, persino se sei maschio e ti chiami Johnny Depp, così come esiste il diritto a non essere derubati, uccisi.

