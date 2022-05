Se Putin si dà al telemarketing, siamo finiti

Da luglio entrerà in funzione il nuovo registro delle opposizioni che permetterà di stoppare le chiamate commerciali anche sui cellulari. Ma solo dall'Italia, il che lascia al Cremlino ampio margine per tampinarci con tentativi di corruzione

Ci sono due notizie, e come nella migliore delle tradizioni una è buona e l’altra no. Cominciamo con la buona notizia: da luglio entrerà in funzione il nuovo registro delle opposizioni che permetterà di stoppare il telemarketing selvaggio anche sui cellulari – fin’ora era possibile tutelare solo i numeri fissi. La cattiva notizia è che questa norma riguarda solo chiamate dall’Italia, e non i call-center che operano dall’estero. Questo significa che proseguiranno le chiamate moleste da Mosca – di cui segue la trascrizione di una telefonata tipo:

- Buongiorno, parlo con il signor Saverio Raimondo?

- Con chi parlo, scusi?

- Mi presento: sono Sonja, e la chiamo dal Cremlino. Vorremmo proporle un nuovo punto di vista sulla guerra, la Nato, gli Stati Uniti e l’Europa.

- No grazie, ho già un’opinione.

- Ma questa è diversa. La nostra offerta prevede anche un revisionismo storico. Lo sapeva che Hitler era ebreo e non voleva la Seconda guerra mondiale?

- Non m’interessa.

- …e con il pacchetto all inclusive “Ideologia e Gas” lei ha diritto a forniture illimitate di gas e petrolio gratis per un anno. Posso chiederle quanto paga di bolletta adesso? Noi denazificheremo le sue utenze.

- Le ho già detto che non mi interessa.

- Guardi che può tenere l’aria condizionata accesa tutta l’estate alla temperatura che preferisce. Le basterà uscire dalla Nato per aderire alla nostra offerta senza costi aggiuntivi.

- Non insista.

- Desideriamo darle la possibilità di pensarla come noi e di farle conoscere le nostre idee. Provi a esprimere un’opinione contro l’occidente e a favore del presidente Putin; vedrà che si moltiplicheranno i suoi inviti in tv! Molti nostri clienti hanno ottenuto anche collaborazioni ben remunerate con importanti testate.

- E’ l’ennesima volta che mi contattate, desidero non essere mai più richiamato dalla vostra propaganda.

- Nessuna propaganda, signor Raimondo. E per dimostrarglielo, se mi lascia il suo iban provvederò oggi stesso a farle un bonifico. Noi non plagiamo le persone, noi le compriamo. E i nostri bonifici arrivano puntuali e affidabili ogni quindici del mese.

- No guardi, mi avete già fregato una volta.

- Come fregato signore? Il bonifico non le è arrivato puntuale?

- Sì, ma in rubli! Io voglio essere corrotto in euro o in dollari.

- Posso allora proporle la nostra minaccia nucleare, signor Raimondo? Potremmo invaderla o usare contro di lei armi mai usate prima nella storia.

- La vostra bomba atomica non sarà mai letale quanto queste continue telefonate. Buona giornata.

Alla luce di telefonate come questa, credo che sia importante che oltre al ministero dello Sviluppo economico, al garante della privacy e alle associazioni dei consumatori, si muova anche il Copasir per ottenere nuovi vincoli e sanzioni che stoppino il telemarketing selvaggio dalla Russia.