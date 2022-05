Le mani in tasca, conseguenza della pandemia

Qualche mattina fa, nel ristorante “Foyer” che anni fa si chiamava “il Marchesino” e che ai tempi dei nostri genitori era il mitico “Biffi Scala”, sosta imprescindibile per una tartina pre-Valchiria che son cinque ore, il sovrintendente Dominique Meyer si è avvicinato alla responsabile della segreteria del Teatro alla Scala, che faceva colazione con una collega, e l’ha salutata con un perfetto baciamano. Delizia della signora, ansia di tutte le presenti all’eventualità che il gesto venisse ripetuto in altri tavoli o, peggio, imitato dagli ignoti commensali del manager francese, nazione molto più liberale rispetto all’Italia in quanto a disposizioni anti Covid e dunque già dimentica di qualunque restrizione. Se si pensa alla trepidazione con cui noi ragazzine degli anni Ottanta valutavamo il possibile compagno della nostra esistenza anche dal garbo con cui accostava le labbra alla mano destra di nostra madre (sì, usa ancora adesso, sebbene i media diano esclusivamente notizia dei bulli, dei pestaggi e degli stupri fra ragazzi; magari sono gli stessi che baciano la mano alle mamme, forse no però), pare evidente che il baciamano sia diventato una forma di trasgressione mondano-sanitaria pari a quello che era, un tempo, lo schiocco sulla bocca fra gli oligarchi russi e i membri del Cremlino, sbertucciato in una lunga serie di film di azione ma anche da Fernandel in un celebre episodio della saga di don Camillo.

